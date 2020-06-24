رياضة | أزمة بين كيكي سيتين وإدارة برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة بين كيكي سيتين وإدارة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي برشلونة الإسباني إلى المرور من الأزمة المادية الطاحنة التي تعرض لها جوسيب بارتوميو رئيس النادي بسبب انتشار فيروس كورونا وتجميد الدوري الإسباني منذ شهر مارس الماضي وذلك رغم تخفيض أجور اللاعبين بشكل استثنائي.

وأشارت صحيفة ميرور البريطانية إلى أن جوسيب بارتوميو يحاول قدر الإمكان عرض أكبر عدد ممكن من اللاعبين على سبيل البيع النهائي أو الإعارة حتى يمكن تدبير أموال لمواجهة الأزمة المادية من جهة وإمكانية عقد صفقات جديدة من جهة أخرى.

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وأوضحت الصحيفة أن سياسة جوسيب بارتوميو ستؤدي إلى صدام من العيار الثقيل مع كيكي سيتين المدير الفني للفريق خاصة أن بارتوميو يرغب في الاستغناء عن نجوم كبار مثل لويس سواريز مهاجم الفريق الحالي العائد من الإصابة بعد غياب لمدة 5 شهور.