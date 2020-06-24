الامارات | لاعب برشلونة السابق يماطل في تمديد عقده مع بايرن ميونيخ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن لاعب وسط بايرن ميونيخ ومنتخب إسبانيا لكرة القدم ثياغو ألكانتارا يماطل في تمديد عقده مع النادي البافاري ملمحة إلى اهتمام ليفربول الإنجليزي بضمه.

وينتهي عقد ألكانتارا (29 عاماً) مع النادي البافاري الموسم المقبل وهو توج معه بلقب الدوري سبع مرات ولعب معه 230 مباراة في مختلف المسابقات منذ انتقاله الى صفوفه عام 2013 قادما من برشلونة الإسباني عندما قام النادي البافاري بدفع الشرط الجزائي في عقه والبالغ 25 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "بيلد" وقناة "سبورت1" أن بايرن ميونيخ عرض على ألكانتارا تمديد عقده مطلع مايو الماضي، لكن الدولي الإسباني يماطل في التوقيع لأنه يريد الانضمام إلى ناد كبير آخر.

وأوضحت "بيلد" أن ليفربول هو الوجهة المحتملة لألكانتارا كون مدربه الألماني يورغن كلوب معروف بإعجابه بالدولي الإسباني الموهوب فنيا.

ويغيب ألكانتارا، نجل النجم البرازيلي السابق مازينيو، عن الملاعب في الوقت الحالي بسبب خضوعه لعملية جراحية في الفخذ، وهو ما استغله ليون غوريتسكا لفرض نفسه أساسيا في خط وسط النادي البافاري.

ومع ذلك، لن يرغب بايرن ميونيغ في التخلي عن ثياغو الذي يعتبر أحد صانعي اللعب في الهجوم وغالباً ما يظهر في المكان المناسب في الدفاع.

وقال عنه مدربه هانزي فليك مؤخرا "إنه موهبة استثنائية. أريده أن يبقى".

ويحمل ثياغو أيضا الجنسيتين البرازيلية والإيطالية وهو فضل الدفاع عن ألوان إسبانيا خلافا لشقيقه رافينيا الذي يدافع عن ألوان البرازيل. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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