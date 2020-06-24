الامارات | "ديوكوفيد" فيروس جديد في ملاعب التنس.. "الاعتذار لا يكفي"

شكرا لقرائتكم خبر عن "ديوكوفيد" فيروس جديد في ملاعب التنس.. "الاعتذار لا يكفي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجد المصنف أول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش نفسه تحت مجهر انتقادات واسعة بعد كشف إصابته بفيروس كورونا المستجد، على إثر دورة كرة مضرب استعراضية نظّمها في خضم أزمة "كوفيد-19"، طال المرض أربعة من اللاعبين الذين شاركوا فيها.

وأعلن الصربي (33 عاماً) أمس الثلاثاء إصابته بالفيروس، ليصبح رابع لاعب ينال منه "كوفيد-19" على هامش المشاركة في دورة "أدريا تور" في دول البلقان، بعد مواطنه فيكتور ترويتسكي والبلغاري غريغور ديميتروف والكرواتي بورنا تشوريتش.

وأقر ديوكوفيتش الذي تحول اسمه الى وسم "#ديوكوفيد" على مواقع التواصل الاجتماعي، بمسؤوليته في إقامة هذه الدورة وعدم احترام كل قواعد التباعد الاجتماعي خلالها، إن بتصرفات اللاعبين أو السماح بحضور المشجعين.

وأتت الدورة التي أقيمت لدواعٍ خيرية، وسط تعليق المنافسات الاحترافية في كرة المضرب منذ مارس الماضي بسبب "كوفيد-19".

وأصدر الصربي المتوج بـ17 لقبا كبيرا بيانين أمس الثلاثاء، أعلن في الأول إصابته وأسفه واعتذاره عما حصل، وذهب أبعد من ذلك في الثاني، معترفا بخطأ تنظيم الدورة في هذه الفترة.

وقال ديوكوفيتش: "يؤسفني بشدة ان تكون البطولة قد تسببت بالأذى. اعتقدنا ان الدورة استوفت جميع البروتوكولات الصحية وبدا ان صحة منطقتنا في حالة جيدة لتوحيد الناس في النهاية لأسباب خيرية. كنا مخطئين وكان ذلك (إقامتها) مبكرا جدا".

لكن الاعتراف بالخطأ لم يكن فضيلة في نظر العديد من المعنيين بعالم اللعبة التي تعتزم سلطاتها إعادة إطلاق المنافسات الاحترافية اعتبارا من أغسطس، وغالبا من دون جمهور في ظل الأزمة الصحية المتواصلة.

أبرز هؤلاء كان، كما في الأيام الماضية، الأسترالي المثير للجدل الاسترالي نيك كيريوس، والذي لم يوفر ديوكوفيتش من سهام الانتقاد في مراحل عدة.

وعاد كيريوس الى إطلاق صفة "الغباء" و"عدم المسؤولية" على تنظيم "دورة أدريا" في هذه الظروف.

أما البريطاني المخضرم أندي موراي، أحد "الأربعة الكبار" في اللعبة الى جانب ديوكوفيتش والإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر، فاعتبر ان الدورة "لم تظهر بشكل جيد لصالح لعبة كرة المضرب".

وأضاف البريطاني المتوج بثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى، ويُعدّ من اللاعبين المقربين من الصربي، "لا أعتقد انها أمر كان يجب المضي قدما به.. من غير المفاجئ ان هذا العدد من الأشخاص خضعوا لفحوص جاءت نتيجتها إيجابية، بعد رؤية صور عن احتفالات بعضهم".

وتابع: "لم يكن ثمة تباعد اجتماعي".

وأثار ما جرى على هامش دورة "أدريا تور" التي كان من المقرر ان تتنقل بين أربع دول (صربيا، كرواتيا، مونتينيغرو، والبوسنة والهرسك) قبل تعليقها عند الجولة الثانية بعد ثبوت إصابة ديميتروف، مخاوف من القدرة على استئناف موسم الكرة الصفراء، والذي ستكون أبرز محطاته المقبلة بطولة فلاشينغ ميدوز اعتبارا من أواخر أغسطس.

وسارع الاتحاد الأميركي لكرة المضرب المنظم للبطولة، للتأكيد ليل الثلاثاء ان فلاشينغ ميدوز ليست في خطر لسبب أساسي هو ان "الاجراءات والبروتوكولات (الصحية) التي سيتم اعتمادها من قبل الاتحاد، مختلفة عن صربيا وكرواتيا. كبداية، لن يكون ثمة حضور للمشجعين".

وكان ديوكوفيتش من أبرز اللاعبين على صعيد الأداء هذا الموسم، وأحرز في يناير لقبه السابع عشر في البطولات الكبرى، بتتويجه بطلا لأستراليا المفتوحة في ملبورن.

واقترب الصربي بذلك بشكل أكبر من حامل الرقم القياسي فيدرر (20) ونادال (19)، وهو لن يفاجئ متابعي اللعبة في حال تمكن ذات يوم من انتزاع الرقم القياسي للغراند سلام، لاسيما وانه يصغر منافسَيه في السن (يتم فيدرر التاسعة والثلاثين من العمر في الثامن من أغسطس، وأتم نادال الرابعة والثلاثين هذا الشهر).

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق عن الإثنين بشأن ما أصاب ديوكوفيتش، لكن خارج أرض الملعب، وجد ديوكوفيتش نفسه مرارا محط انتقاد هذا العام، اذ انتقد بداية لخرقه قواعد الإغلاق لمواجهة كورونا أثناء تواجده في إسبانيا، وسخر كثيرون منه بعد ادعائه ان الاخلاقيات الجيّدة بمقدورها تغيير نوعية المياه او الطعام من سيئة الى جيدة، مشيرا الى عدم استعداده للتلقيح ضد فيروس كورونا.

واشتدت الضغوط عليه بعد وصفه القيود في بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية بأنها "متطرفة" و"مستحيلة".

ومن المؤكد ان دورة "أدريا تور" لن تساهم في تخفيف الضغوط عليه، لاسيما بعد صدور بعض الأصوات التي تلمح الى ضرورة تنحيه عن رئاسة مجلس اللاعبين المرتبط برابطة المحترفين.

وقال البرازيلي برونو سواريش الذي يشغل عضوية هذا المجلس، إن دورة أدريا كانت بمثابة "عرض مرعب".

أما رئيس رابطة المحترفين الإيطالي أندريا غاودنزي فرأى ان هذه الدورة كانت بمثابة درس للآخرين.

وأوضح "الأمر مشابه لتعليم الأطفال ركوب الدراجات الهوائية وتأكيد ضرورة ارتدائهم الخوذة الواقية. في البداية يقولون +لا، لا، لا+. ثم يركبون الدراجة، ويسقطون أرضا، وعندها يرتدون الخوذة".

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