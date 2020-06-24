- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. خطة أميركية لبيع نادي ليفربول والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ذي الصن" البريطانية اليوم أن ملاك نادي ليفربول يمتلكون خطة لبيع النادي، واستغلال الارتفاع القياسي الحالي في القيمة السوقية للنادي، والتي وصلت إلى 2.2 ملياري يورو.
وأكد "السير" مارتن بروتون، الذي تم تعيينه من قبل بنك رويال اسكتلندا، لإدارة شؤون النادي والإشراف عليه خلال الأزمة المالية لسنة 2010، أن الملاك الحاليين لديهم خطة بيع حقيقية، ويرون أن الوقت الحالي هو الأفضل.
وكان بروتون أحد الأشخاص الذين أسهموا في انتقال النادي إلى الملاك الأميركيين الحاليين جون هينري، ومجموعة "إف سي جي". وكان ليفربول مديون لبنك رويال اسكتلندا في 2010 مقابل 280 مليون يورو، وتم الشراء من قبل الملاك الاميركيين بـ330 مليون يورو، لكن حاليا قيمة النادي تتجاوز الملياري يورو.
وقال بروتون إن الملاك الحاليين يجلسون على ثروة حقيقية، بفضل النجاحات القياسية التي حققها النادي كرويا، وتجاريا، كما أنه يستعد خلال أيام للاحتفال بأول لقب له في الدوري الانجليزي الممتاز، والغائب عن خزائنه منذ 30 عاما، وكان قد توج بكأس دوري الابطال للمرة الأولى منذ 2005.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مفاجأة.. خطة أميركية لبيع نادي ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.