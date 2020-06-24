شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي ليفربول، الليلة، نظيره كريستال بالاس على ملعب أنفيلد في إطار الجولة 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يبحث الأول عن الفوز من أجل الاقتراب خطوة جديدة نحو لقب البطولة.
ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة والربع مساء، وستذاع على قناتي "بي إن سبورتس 1" و"بي إن سبورتس 2"، بتعليق علي محمد علي.
ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي حاليًا بـ 83 نقطة وبفارق 20 نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي، في الوقت الذي يحتل فيه كريستال بالاس المركز التاسع برصيد 42 نقطة.
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