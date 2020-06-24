شكرا لقرائتكم خبر عن نجم جديد يدخل على رادار ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل النجم الإسباني تياجو ألكانتارا، لاعب بايرن ميونخ الألماني، على رادار نادي ليفربول الإنجليزي الذي يسعى لاستغلال رحيل اللاعب المنتظر عن البافاري عقب رفضه تجديد عقده.

وحسب شبكة «سبوكس» الرياضية الألمانية، فإن الدولي الإسباني يريد الرحيل عن بايرن ميونخ بعد قراره بعدم تجديد عقده الذي من المقرر أن ينتهي في صيف 2021 ليصبح بعدها لاعبًا حرًا.

وأشار التقرير الألماني إلى أن اللاعب، صاحب الـ 29 عامًا، يعتبر الصيف الحالي هو الفرصة الأخيرة له للانضمام إلى ناد كبير آخر، فيما يدرس ليفربول التقدم بعرض لضمه.

وأضاف التقرير أن بايرن ميونخ قد يكون مستعدًا لبيع «ألكانتارا» هذا الصيف عوضًا عن خسارته مجانًا صيف العام القادم، إلا أنه على الأرجح سيطلب مبلغًا يتراوح حول الـ 50 مليون يورو مقابل خدماته.