شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: اكتشاف 6 إصابات كورونا في اليوم الثاني للمسح الطبي بأندية الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد سلطان، عن ظهور 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز، تمهيدا لعودة المسابقات.

وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، شمل المسح الطبي، اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق، ولم يشر بيان اتحاد الكرة إلى الأندية التي ظهرت بها تلك الحالات.