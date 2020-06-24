شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلي يخصص فقرة خفيفة للتدريب بالكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة في نهاية مران المجموعة الأولى، الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، للتدريب الخفيف بالكرة، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي يخوضه الفريق استعدادًا لاستكمال بطولة الدوري الممتاز.

واستأنف الأهلي مرانه صباح اليوم، تنفيذًا لقرار وزارة الشباب والرياضة الخاص بالسماح للأندية بالعودة إلى التدريبات استعدادًا لعودة النشاط الرياضي.

وشهد مران الفريق الأول تنفيذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، ضمن الخطة الاسترشادية لبدء التدريبات استعدادًا لعودة البطولات.

وفي نهاية المران استكمل الفريق مرانه البدني بالجري حول الملعب.