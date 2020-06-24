شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: اتحاد الكرة ألزم أحمد الشناوي برد 10 ملايين جنيه للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن اتحاد الكرة أصدر حكمًا ألزم خلاله حارس الفريق السابق وبيراميدز الحالي أحمد الشناوي، برد 10 ملايين جنيه، كان قد حصل عليها قبل الرحيل عن القلعة البيضاء.

وأكد «منصور» في مداخلة هاتفية عبر قناة الزمالك: «أحمد الشناوي الحارس الخاين إللي قعد مع الخطيب قبل ماتش القمة بـ3 أيام في بيت تركي آل الشيخ وبيغريه إن يروح الأهلي، وتركي قال الكلام، كان واخد 10 ملايين جنيه قبل ما يروح لبيراميدز ومارضيش يرجعها».

وأضاف: «الزمالك مش بيسيب حقه، وطلع حكم إمبارح من اتحاد الكرة بإلزامه إنه يعيد المبلغ للزمالك، وبقول لسالم الشامسي، صديقي الإماراتي مالك نادي بيراميدز، من فضلك عندك لاعب عليه 10 ملايين جنيه، لأنه هايتوقف وهانخدهم برضه.