شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: اتحاد الكرة ألزم أحمد الشناوي برد 10 ملايين جنيه للزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن اتحاد الكرة أصدر حكمًا ألزم خلاله حارس الفريق السابق وبيراميدز الحالي أحمد الشناوي، برد 10 ملايين جنيه، كان قد حصل عليها قبل الرحيل عن القلعة البيضاء.
وأكد «منصور» في مداخلة هاتفية عبر قناة الزمالك: «أحمد الشناوي الحارس الخاين إللي قعد مع الخطيب قبل ماتش القمة بـ3 أيام في بيت تركي آل الشيخ وبيغريه إن يروح الأهلي، وتركي قال الكلام، كان واخد 10 ملايين جنيه قبل ما يروح لبيراميدز ومارضيش يرجعها».
وأضاف: «الزمالك مش بيسيب حقه، وطلع حكم إمبارح من اتحاد الكرة بإلزامه إنه يعيد المبلغ للزمالك، وبقول لسالم الشامسي، صديقي الإماراتي مالك نادي بيراميدز، من فضلك عندك لاعب عليه 10 ملايين جنيه، لأنه هايتوقف وهانخدهم برضه.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
58,141
-
تعافي
15,535
-
وفيات
2,365
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: اتحاد الكرة ألزم أحمد الشناوي برد 10 ملايين جنيه للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.