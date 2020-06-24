شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: ملف نادي القرن في المحكمة الدولية خلال 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن ملف نادي القرن يتم الانتهاء من إعداده حاليًا، وسيتم إرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية خلال 10 أيام.
وكشف رئيس نادي الزمالك عن أن كارنيهات النادي الجديدة، ستتضمن جملة «نادي القرن الحقيقي».
وأضاف «منصور» في مداخلة هاتفية عبر قناة الزمالك: «جهزنا أيضًا ملف نقاط مباراة القمة التي خصمها عمرو الجنايني إرضاءً للأهلي ومن غير تحقيقات».
وتابع: «ملف شيكابالا إللي اتشتم واتعاير بلونه وبلده هو وأهله، رايح للاتحاد الدولي، الزمالك مش هايسيب حقه الزماك الجديد غير القديم».
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