شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدو»: أرفض تدريب الزمالك في وجود مرتضى منصور (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض أحمد حسام «ميدو» نجم الزمالك ومنتخب مصرالسابق، ومدرب مصر المقاصة السابق، فكرة عودته إلى نادي الزمالك كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم لثالث مرة، موضحًا أن شخصيته في العمل لا تتناسب مع طريقة عمل المستشارمرتضى منصور، رئيس النادي.

وقال ميدو، خلال استضافته على قناة «صدى البلد»: «العمل في الزمالك في أي وقت شرف كبير.. لكن العمل مع المستشار مرتضى منصور يتطلب طبيعة شخصية غير موجودة بي».

وأضاف: «لكي تنجح مع مرتضى منصور يجب أن تتحلى بالبرود أو أن تكون غير فاهم اللغة العربية وهي الميزة التي تسببت في نجاح جروس السويسري.. لا أعتقد أن مواصفاتي الشخصية تنجح مع المستشار مرتضى منصور».