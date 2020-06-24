شكرا لقرائتكم رئيس إنبى يوضح حقيقة رحيل إمام محمدين عن رئاسة قطاع الناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد زكريا السيد رئيس نادى إنبى أن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين أحد أهم الأسماء التى ارتطبت بالنجاحات التى يحققها النادى البترولى وأنه لن يتم التفريط فيه لأى سبب من الأسباب، مؤكداً أنه لم يتقدم بإستقالته من رئاسة قطاع الناشئين كما أشيع عبر الساعات الماضية، بعد بلوغ محمدين سن التقاعد عن الخدمة فى شركة إنبى.

وأوضح رئيس نادى إنبى إنه حصل على موافقة مجلس إدارة النادى البترولى على تقديم عرضًا يليق بإمام محمدين للاستمرار فى رئاسة قطاع الناشئين بالنادى البترولى بعد بلوغه سن التقاعد عن الخدمة فى شركة إنبى لذا سيستمر محمدين فى رئاسة قطاع الناشئين بالنادى البترولى، خاصة أنه قدم العديد من المواهب للنادى وله إسهاماته داخل منظومة الكرة بالنادى على مدار تواجده فى القلعة البترولية.

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وساهم "محمدين" بدوره فى إخراج العديد من الناشئين التي قامت إدارة نادى إنبى بتسويقهم بقيم مالية كبيرة عقب تحقيق الاستفادة الفنية من ورائهم فى السنوات الأخيرة ومنهم كهربا وصالح جمعة وأحمد رفعت وأكرم توفيق وصلاح محسن ومحمد الشامى وعبد الله جمعة إلى جانب العديد من الأسماء التى خرجت من قطاع الناشئين من النادى البترولى.

وتمسك مجلس إدارة نادى إنبى باستمرار إمام محمدين فى منصبه نظرا لدوره الكبير داخل قطاع الناشئين فى النادى البترولى بالاتفاق معه بينما أجرى لاعبو إنبى، أول أمس الإثنين، مسحة فيروس كورونا استعداداً لعودة التدريبات الجماعية بعد فترة تجميد طويلة منذ مارس الماضى، وتوافد اللاعبون على مقر النادى وسط إجراءات احترازية مشددة التزم بها الجميع للحفاظ على سلامة عناصر اللعبة، حيث توافد لاعبى النادى البترولى على الملعب الفرعى باستاد بتروسبورت من أجل الخضوع لتلك المسحة.

وحرص جهاز الكرة بنادى إنبى، بقيادة عبد الناصر محمد، على تنظيم عملية خضوع اللاعبين لمسحة كورونا، وسط إجراءات احترازية كبيرة لتجنب الفيروس حيث فضل تواجد اللاعبين فى السيارات الخاصة بهم ثم استدعاؤهم تباعًا إلى داخل الملعب الفرعى، ليتم إجراء المسحة لهم للتأكد من سلامة اللاعبين قبل عودة التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.