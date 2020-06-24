شكرا لقرائتكم شوية بدنى وفقرة كورة قبل الاجتماع.. تفاصيل مران الأهلى فى غياب فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الجهاز المعاون، على هامش مران المجموعة الثانية، التي بدأت مرانها على ملعب التتش بالجزيرة في العاشرة والنصف صباح اليوم ، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، والبرامج التدريبية التي يخضع لها اللاعبون، بعد عودة استئناف التدريبات الجماعية ، ويقود سيزا مران الأهلي خلال الأيام الحالية لحين عودة رينيه فايلر من سويسرا حيث سافر لقضاء إجازة هناك تستغرق عدة ايام ، فيما خصص الجهاز الفني للفريق فقرة للمران بالكرة للمجموعة الثانية من اللاعبين، التي بدأت في العاشرة والنصف صباح اليوم.

وضمت المجموعة الثانية كلًّا من: وليد سليمان، ومحمد الشناوي، وياسر إبراهيم، وأليو ديانج، وأليو بادجي، ومحمد فخري، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ومحمود كهربا، وشادي رضوان، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، ومحمد محمود، وجيرالدو، وحمدي فتحي.

Advertisements

وإستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ىملعب التتش بعد فترة طويلة من الغياب بسبب إنتشار فيروس "كورونا"، استعدادًا لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز وخاض الفريق التدريبات على مجموعتين ، حيث بدأت الأولى مرانها في الثامنة والنصف صباحاً فيما بدأت الثانية المران منذ قليل ، بعد اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية وتم استئناف المران وفقا للقرارات والتعليمات التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة.

وضمّت المجموعه الأولي التى خاضت مران اليوم ، كلا من ، شريف إكرامي ، علي لطفي، رامي ربيعه، رمضان صبحي محمود متولي، احمد فتحي، محمد مجدي قفشة،احمد الشيخ، مروان محسن ، جونيور اجاي، ومحمود وحيد والعربي بدر.