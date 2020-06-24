شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ وقمصان يمثلان الأهلي فى اجتماع المدربين باتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي و معه سامي قمصان مدرب الفريق إلى اجتماع اتحاد الكرة بمدربي الأندية المقام حاليا بمقر اتحاد الكرة لمناقشة استئناف الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة بعد قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي بالكامل.

حضر عد من المديرين الفنيين لمقر اتحاد الكرة بالجبلاية لحضور اجتماع مدربى الدورى الممتاز مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية ولجان إدارة الدورى، لبحث التعليمات الخاصة بعودة النشاط، ومثل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك ناديه الأبيض، كما تواجد محمود فتح الله ممثلاً عن بيراميدز.

وحضر فتح الله فى الاجتماع ممثلا عن بيراميدز فى ظل وجود المدرب الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى خارج مصر، حيث يعود خلال ساعات إلى القاهرة لقيادة التدريبات.

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كما حضر كل من عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون، وحلمى طولان المدير الفنى لإنبى، وحمادة صدقى المدير الفنى لسموحة، وطارق العشرى المدير الفنى للمصرى، ومحمد حليم المدير الفنى للحدود، وخالد جلال المدير الفنى لنادى مصر، وإيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة لتمثيل فرقهم.

ووجهت اللجنة الخماسية الدعوة لمدربى أندية الدورى الثمانية عشر لحضور اجتماع بمقر الاتحاد لبحث سبل عودة المسابقة المحلية والتعليمات الفنية المطلوبة فى ظل الإجراءات المشددة لمنع تفشى فيروس كورونا.

وترغب اللجنة الخماسية فى الاستماع إلى وجهة نظر المديرين الفنيين للأندية قبل تحديد الموعد النهائى لعودة الدورى، خاصة أنه لا يوجد موعد نهائى حتى الآن لاستئناف الدورى، حيث من المرجح استئنافه بعد إجازة عيد الأضحى المبارك .