شكرا لقرائتكم مدربو أندية الممتاز يتوافدون على الجبلاية لبحث خطة عودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر عد من المديرين الفنيين لمقر اتحاد الكرة، بالجبلاية لحضور اجتماع مدربي الدوري الممتاز مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية ولجان إدارة الدوري لبحث التعليمات الخاصة بعودة النشاط، ومثل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك ناديه الأبيض، كما تواجد محمود فتح الله ممثلاً عن بيراميدز.

وتواجد فتح الله في الاجتماع ممثلا عن بيراميدز في ظل تواجد المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني خارج مصر حيث يعود خلال ساعات إلى القاهرة لقيادة التدريبات.

كما حضر كلاً من عماد النحاس، وحلمى طولان وحمادة صدقى وطارق العشرى ومحمد حليم وخالد جلال، لتمثيل فرقهم.

ووجهت اللجنة الخماسية الدعوة لمدربي أندية الدوري الثمانية عشر لحضور اجتماع بمقر الاتحاد لبحث سبل عودة المسابقة المحلية والتعليمات الفنية المطلوبة في ظل الإجراءات المشددة لمنع تفشي فيروس كورونا.

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وترغب اللجنة الخماسية فى الاستماع إلى وجهة نظر المديرين الفنيين للأندية قبل تحديد الموعد النهائى لعودة الدورى، خاصة أنه لا يوجد موعد نهائى حتى الآن لاستئناف الدورى، حيث من المرجح استئنافه بعد إجازة عيد الأضحى المبارك .

وطلب مسئولو اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة محمد سلطان، من كل نادٍ من أندية الدورى الممتاز إرسال اسم طبيب خاص لكل فريق من أجل الاجتماع معهم ومنحهم دورات تدريبية عبر الفيديو كونفرانس عن كل ما يخص فيروس كورونا ومتابعته لحالات أفراد الفريق بالكامل وإخطار اللجنة الطبية بأى تطورات فى حال ظهور أى إصابات أو أعراض على أى فرد من أفراد الفريق.

وتجهز اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تقريرا مفصلا عقب اجتماعاتها مع مع أندية الدورى الممتاز والقسم الثانى على مدار 3 أيام، تمهيداً لعرض هذا التقرير على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويتضمن الملاحظات التى أبدتها الأندية على قرار عودة الدورى يوم 25 يوليو المقبل بعد التصريحات الأخيرة لوزير الرياضة.

ويأتى على رأس هذه الملاحظات موعد عودة الدورى، حيث أبدى عدد كبير من الأندية اعتراضه على هذا الموعد وطالبوا بتأخير انطلاق المسابقة لما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، بحيث يحصل اللاعبون على فترة إعداد أطول منعا للإصابات التى من المتوقع أن تضرب اللاعبين بعد توقف الدورى لمدة 3 أشهر.

كما يتضمن تقرير اتحاد الكرة أزمة التكلفة المالية لتطبيق الاجراءات الاحترازية والطبية تمهيدا لعودة النشاط، بعدما أبدى جميع الأندية عدم القدرة على تحمل هذه التكلفة فى ظل الأزمة المالية الراهنة بسبب جائحة كورونا، ويتطرق التقرير إلى أزمة اللاعبين المحترفين فى الخارج والذين يتواجدون حاليا خارج مصر ومن الصعب عودتهم فى الوقت الحالى بسبب توقف حركة الطيران، وغيرها من الملاحظات مثل تحفظ الاندية على تحمل مسئولية أى إصابة داخل النادى بفيروس كورونا بعد عودة النشاط حيث طالبت الأندية بان تتحمل وزارة الرياضة واتحاد الكرة المسئولية، بجانب مراعاة عدم تأثر الموسم المقبل باستكمال الموسم الجارى وتسوية ديون الأندية عن الموسم الحالى.