شكرا لقرائتكم 6 حالات إيجابية فى اليوم الثانى للمسح الطبى على فرق الدورى الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد سلطان، عن ظهور ٦ حالات ايجابية لفيروس كورونا المستجد، في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي اجرته أندية الدوري الممتاز، تمهيدا لعودة المسابقات.

وشمل المسح الطبي، اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق.

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تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة اجتماعا اليوم الأربعاء، مع المديرين الفنيين لأندية الدورى الممتاز لكرة القدم، بحضور الدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية ومسؤولي لجنة المسابقات واللجنة الطبية ، لمناقشتهم حول قرار عودة الدورى ورؤيتهم لفترات الإعداد قبل استئناف الدورى يوم 25 يوليو المقبل، بناءً على تصريحات أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وترغب اللجنة الخماسية فى الاستماع إلى وجهة نظر المديرين الفنيين للأندية قبل تحديد الموعد النهائى لعودة الدورى، خاصة أنه لا يوجد موعد نهائى حتى الآن لاستئناف الدورى، حيث من المرجح استئنافه بعد إجازة عيد الأضحى المبارك .

فى السياق ذاته، طلب مسئولو اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة محمد سلطان، من كل نادٍ من أندية الدورى الممتاز إرسال اسم طبيب خاص لكل فريق من أجل الاجتماع معهم ومنحهم دورات تدريبية عبر الفيديو كونفرانس عن كل ما يخص فيروس كورونا ومتابعته لحالات أفراد الفريق بالكامل وإخطار اللجنة الطبية بأى تطورات فى حال ظهور أى إصابات أو أعراض على أى فرد من أفراد الفريق. وتجهز اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تقريرا مفصلا عقب اجتماعاتها مع الاندية لعرض هذا التقرير على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويتضمن الملاحظات التى أبدتها الأندية على قرار عودة الدورى.