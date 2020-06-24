شكرا لقرائتكم بيراميدز يُجرى المسحة الطبية الثانية قبل التدريب الجماعى استعدادًا للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يٌجرى اليوم الأربعاء، لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، المسحة الطبية الثانية قبل خوض التدريب الجماعى الثانى على ملعب الدفاع الجوى، حيث خاض الفريق أول تدريب جماعى أمس الثلاثاء، لأول مرة منذ أن توقف النشاط الرياضى ومسابقة الدورى الممتاز من منتصف شهر مارس الماضى، بسبب تفشى فيرس كورونا، وتولى محمود فتح الله مدرب الفريق قيادة التدريبات وتم تقسيم اللاعبين على مجموعات.

وحصل مسئولو بيراميدز على موافقة اتحاد الكرة واللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان بأن يخوض الفريق تدريباته على مجموعات، وأكد هانى سعيد المدير الرياضى لبيراميدز أن اللجنة الطبية سمحت بخوض التدريبات المنفردة انتظارًا لإجراء المسحة الثانية للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا والمحدد لها اليوم الأربعاء وفى ضوء نتيجتها ستعود التدريبات بشكل طبيعى.

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وحرص بيراميدز على أن توجد مسافة كافية بين كل لاعب والأخر خلال تواجدهما على مقاعد البدلاء فى أول تدريب، حيث تم تقسيم الملعب من الخارج بهذا النظام، وتم تطبيق النموذج على عبد الله السعيد وعمر جابر لاعبا الفريق، الذان تواجدوا خارج أرض الملعب لمشاهدة أجزاء من التدريب المقسم على مجموعات، وبينهم مسافة لا تقل عن متر ونصف، مرتدين الكمامة.

ويغيب الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى وأفراد جهازه المعاون عن تدريبات نادي بيراميدز، نظرًا لعودتهم إلى موطنهم لقضاء إجازة قصيرة، قبل العودة إلى القاهرة يوم الخميس المقبل.