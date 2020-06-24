شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يجتمع مع الجهاز المعاون على هامش أول مران للأهلى بعد توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على الحديث مع الجهاز المعاون على هامش المران المقام حاليا على ملعب التتش، وذلك فى إطار التنسيق المستمر بين أفراد الجهاز للترتيب للمرحلة المقبلة.

كما حرص خالد محمود، طبيب الفريق، على الحديث مع العاملين فى جهاز الكرة فور وصوله إلى مقر النادى بالجزيرة، للتأكيد على الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التى سيتم اتباعها قبل استئناف المران، بعد فترة من التوقف نتيجة لتفشى فيروس كورونا.

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كما حرص طبيب الأهلى أيضا على التحدث مع العاملين للاطمئنان على كافة الترتيبات، واتباع الإجراءات الاحترازية، مع التشديد على توافر المطهرات وأدوات التعقيم بمحيط الملعب والتباعد وطريقة التعامل خلال المران.

وانطلق صباح اليوم أول مران لفريق الأهلى فى "زمن كورونا"، حيث بدأ أول مران على ملعب التتش بعد غياب ما يزيد عن المائة يوم بسبب "جائحة" كورونا، ويتدرب الأهلى اليوم تزامناً مع قرار رئيس مجلس الوزارء بعودة النشاط الرياضى والمنافسات الكروية ليبدأ المارد الأحمر رحلة التدريبات استعداداً للمشاركة فى بطولة الدوري.

ويقود مران الاهلى اليوم ديفيد سيزار المدرب العام للفريق لحين عودة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق من بلاده حيث يقضى أجازة هناك لعدة أيام، ويخوض الفريق المران وسط إجراءات إحترازية بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع تعليمات وزارتى الشباب والرياضة والصحة، وإجراء مسحة طبية الأحد الماضى لجميع أفراد الجهاز الفنى واللاعبين والعاملين بفريق الكرة وجاءت نتيجة الجميع فى الفريق سلبية ليطمأن مسئولو النادى على سلامة الجميع قبل انطلاق التدريبات والاستعداد لعودة الدورى الممتاز.