شكرا لقرائتكم خبر عن العودة للعمل.. شاهد عبدالله السعيد وعمر جابر فى أول ظهور بتدريبات بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم عبد الله السعيد جمهوره بأول صور له بتدريبات فريقه بيراميدز بعد العودة مرة أخرى استعداد لاستئناف الدورى الممتاز، وظهر بالصورة مرتديا الكمامة بصحبة زميله بالفريق عمر جابر، وعلق عليها عبر حسابه بموقع "إنستجرام" قائلا "العودة للعمل".



السعيد

وخاض الفريق الأول لكرة القدم، بنادى بيراميدز، أول تدريباته بملعب الدفاع الجوى الفرعى، استعدادا لاستئناف النشاط مجددا وتنفيذا لقرار الدولة بعودة كل الأنشطة الرياضية واستكمال الدورى الممتاز بعد توقفه لعدة أشهر فى ظل تفشى فيروس كورونا.

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عبد الله السعيد

وكان هانى سعيد المدير الرياضى للنادى قد أكد أنه حصل على الضوء الأخضر مؤخرا من اتحاد الكرة والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالتدريب على مجموعات انتظارا لإجراء المسحة الثانية، والتى تجرى الأربعاء، وفى ضوء نتيجتها سيعود الفريق لاستئناف تدريباته الجماعية التي توقفت منذ شهر مارس الماضي بقرار من الحكومة واتحاد الكرة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وطبق نادي بيراميدز أعلى معايير السلامة ونفذ جميع الاشتراطات الصحية مع أول أيام التدريبات والتي تمثلت في تقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات تحضر كل مجموعة وتؤدي تدريباتها دون اختلاط بالمجموعة الأخرى ودون استعمال غرف الملابس والحفاظ على المسافة الآمنة في التعامل بين اللاعبين.

وخضع اللاعبون لاختبار كشف الحرارة وعمليات التطهير باستخدام البوابات المطهرة الإلكترونية، كما تم تعقيم جميع أرجاء الملعب والكرات من خلال الشركة المسئولة عم التعقيم بصورة مستمرة طوال تواجد اللاعبين داخل الملعب.