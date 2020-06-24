شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. باسم مرسى يتقمص شخصية رضوان البرنس مع نجله على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقمص باسم مرسى، مهاجم الزمالك السابق وفريق الإنتاج الحربى الحالى، دور الفنان محمد رمضان فى مسلسل البرنس مع نجله عبر تطبيق تيك توك، حيث قلد الخناقة التى جمعت رضوان البرنس مع مع أحد المساجين، فور دخوله للسجن، بسبب مشادتهم وإفترائهم على صديقه شقيق علا.

وحقق مسلسل "البرنس" نجاحاً جماهيرياً فى موسم رمضان الماضى فهو من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج شركة سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، نجلاء بدر، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، سلوى عثمان، محمد علاء، رحاب الجمل، دنيا عبد العزيز، محمد مهران، محمد جمعة، عبد العزيز مخيون، بدرية طلبة، أحمد داش، مروة الأزلي وريم سامي.

وفى وقت سابق ، أكد اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، أن باسم مرسى مهاجم الفريق مستمر مع النادى ولن يرحل، مشددا على عدم وصول عرض رسمى من الوداد المغربى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأضاف عامر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "لم نتلقعرضاً من الوداد المغربى لضم باسم مرسى، اللاعب مرتبط بتعاقد معنا ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وبدأ خطة استعادة مستواه الفنى والبدنى فى المكان الذى عرف منه طريق النجومية، ويؤدى بالتزام ولا صحة للتفريط فى خدماته".

وفى وقت سابق، أكد سعيد الناصيري، رئيس نادى الوداد البيضاوى المغربي، عدم دخول ناديه فى أى مفاوضات مع باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى من أجل التعاقد معه، وقال رئيس الوداد فى تصريحات لصحيفة ’المننتخب’ المغربية، "التفاوض مع باسم مرسي؟ لا علم لى بهذا الخبر، لم نفاوضه، ما تم الترويج له غير صحيح بالمرة" ، وأضاف، "إذا كنا نرغب فى التعاقد مع باسم مرسى لتواصلنا مع فريقه، حتى الآن لم نفاوضه".

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كان ميدو حزين، وكيل اللاعبين، كشف أن باسم مرسي، مهاجم الإنتاج الحربي، تلقى عرضين من أندية مصرية فى الفترة الماضية، مؤكدا خلال تصريحات تلفزيوينة "الزمالك لم يتحدث معنا رسميا لضم باسم ولكن هناك أندية شعبية كبيرة تفاوض باسم مرسى".

وقال وكيل باسم مرسي، "باسم يمتلك عرض رسمى من الوداد المغربي، وهو أحد الأندية الكبيرة التى تنافس فى دورى أبطال إفريقيا، واللاعب مرحب بالعرض، خاصة وأن عقده سينتهى فى الموسم المقبل مع الإنتاج الحربي".

وأنضم باسم مرسى إلى صفوف الإنتاج الحربى، مطلع الموسم الجارى، حيث شارك مع فريقه فى 10 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، أحرز خلالهم هدفين، من أصل 17 مباراة خاضها فريق الإنتاج الحربى فى المسابقة المحلية ليحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 23 نقطة، حققهم من الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 4 لقاءات أخرى، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل مثلهم.

باسم مرسى قد شارك مع الزمالك قبل رحيله فى 36 مباراة منها 31 فى مسابقة الدورى، و 5 بكأس مصر، وسحل معهم 20 هدف، و صنع 6 أهداف، وفى الموسم التالى اكمل انجازاته مع ابناء ميت عقبة، حيث شارك فى 44 مباراة، 11 دورى ابطال افريقيا، و 5 كأس مصر بالإضافة الى 27 لقاء بالدورى، و مباراة كاس السوبر، استطاع خلالها ان يسجل 16 هدفا ويصنع 3 أهداف.