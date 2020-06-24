شكرا لقرائتكم خبر عن على غرار الرياضيين.. عمرو زكى يطالب بتطبيق ضريبة على الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عمرو زكى مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الفنانين مثلما تم إقراره على الرياضيين، قائلا عبر حسابه على تويتر "بعد فرض الضريبة الجديدة على الرياضيين.. أتمنى نفس الشىء بالنسبة للفنانين الذين تصل أجورهم عن بعض المسلسلات إلى أكثر من 50 مليون جنيه كل سنة".

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ويتضمن القانون - الذى وافق عليه مجلس النواب ونشر فى الجريدة الرسمية - زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.

وينص القانون على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك بواقع (3%) من قيمة العقود التى تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع (4.5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتى مليوني جنيه.

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وسيتم تحصيل نسبة 6% من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبواقع (7,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع (9%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه.

واستحدثت اللجنة بندا جديدا وهو 10% من قيمة العقود الأكثر من 10 ملايين جنيه، مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق أى عقد من هذه العقود.

وتم فرض رسوم جديدة على تراخيص شركات الخدمات الرياضية المُنشأة طبقا لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017، وذلك بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً او عند تجديده، مع إلزام الجهة المُختصة بمنح الترخيص أو تجديده بتحصيل الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.