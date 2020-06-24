شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يحضر أول مران للأهلي متأخراً 45 دقيقة.. وتأهيل حمدى ومحمد محمود والان مع تفاصيل الخبر

فيما واصل حمدى فتحى لاعب الفريق واصل تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم علي هامش مران المجموعة الثانية التي تخوض مرانها حاليا علي ملعب التتش، وأدي اللاعب تدريبات الجري حول الملعب في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من أثار جراحة غضروف الركبة.

كما واصل محمد محمود لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من جراحة الرباط الصليبي وتواجد محمد محمود في تدريبات المجموعة الثانية التتش بالجزيرة.

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واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ىملعب التتش بعد فترة طويلة من الغياب بسبب إنتشار فيروس "كورونا"، استعدادًا لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز وخاض الفريق التدريبات على مجموعتين ، حيث بدأت الأولى مرانها في الثامنة والنصف صباحاً فيما بدأت الثانية المران منذ قليل ، بعد اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية وتم استئناف المران وفقا للقرارات والتعليمات التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة.

وضمّت المجموعة الأولي التى خاضت مران اليوم كلا من: شريف إكرامي، علي لطفي، رامي ربيعه، رمضان صبحي محمود متولي، احمد فتحي، محمد مجدي قفشة،احمد الشيخ، مروان محسن ، جونيور اجاي، ومحمود وحيد والعربي بدر.

فيما ضمّت المجموعة الثانية كلا من: وليد سليمان ومحمد الشناوي وياسر إبراهيم وأليو ديانج ومحمد فخري وايمن أشرف وعلي معلول ومحمود كهربا وشادي رضوان ومحمد هاني ومصطفي شوبير وحمدي فتحي وجيرالدو وأليو بادجي وحمدي فتحي ومحمد محمود.