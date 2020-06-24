شكرا لقرائتكم خبر عن "الطاولة" يعلن انطلاق المسابقات أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، انطلاق المسابقات فى الأول من شهر أغسطس المقبل، مع انطلاق الدورات المجمعة، واستكمال نشاط الموسم والدوريات، وكشف معتز عاشور، رئيس الاتحاد، أن الطاولة من الألعاب متوسطة التلامس، لذا سيكون انطلاق مسابقاتها أول أغسطس، على أن يتم استكمال نشاط الموسم، فى ظل ما يحدث من تطورات لفيروس كورونا، وإن لم يجد جديد، خاصة أن الاتحاد لن يغامر بلاعبيه أو مدربيه أو الإداريين وكل عناصر اللعبة قائلا، اللاعبين ثروة قومية مش هنغامر بيهم".

وكان اتحاد تنس الطاولة أرسل خطابا إلى اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية، برئاسة حسن كمال، لتعديل اللعبة فى تصنيف الأنشطة والألعاب وفقا لدرجة التلامس فى أكواد الدليل الإرشادى للاتحادات الرياضية.

وكشف معتز عاشور أن تنس الطاولة جاءت فى كود الاتحادات الرياضية الخاص بالدليل الإرشادى وضوابط عودة النشاط الرياضى بالاتحادات، ضمن الألعاب متوسطة التلامس، رغم أنها لعبة غير تلامسية، فتمت مخاطبة اللجنة الطبية لتعديل تصنيف اللعبة فى كود الاتحادات الرياضية .

وأعلن مسئولو الاتحاد أن قرار عودة النشاط الرياضى قرار موفق رغم زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، لكن الاتحاد سيكمل مسابقاته، ونشاطه، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية بكل شدة ،خاصة وأن الحالة النفسية للاعبين والمدربين ساءت خلال الفترة الأخيرة بسبب زيادة أعداد المصابين، لذلك سيكون عودة النشاط فرصة لتغيير حالتهم النفسية، قائلا، "سننفذ التعليمات والإجراءات الاحترازية بكل شدة".