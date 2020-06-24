شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أول تدريب جماعى للأهلى بعد توقف النشاط الرياضى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى لاستئناف تدريباته الجماعية، اليوم الأربعاء، بعد فترة توقف طالت بسبب انتشار فيرس كورونا، وتحديدًا منذ منتصف شهر مارس الماضى، على ملعب التتش بالجزيرة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية منعًا لانتشار الفيرس.
وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مع انطلاق مران الفريق صباح اليوم الأربعاء، لتبدأ المجموعة الأولى تدريباتها فى الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية في تمام العاشرة والنصف صباحاً، ووزع الجهاز الإداري الأدوات الخاصة بالتدريب على اللاعبين والتى سيتم استخدامها فى التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة فى التدريبات منذ وصوله لمقر النادى، فى الوقت الذى تم التأكيد على تعقيم كل المعدات والأدوات التى سيتم استخدامها خلال تدريبات الفريق.
وضمن المجموعة الأولى، كل من شريف شريف إكرامى، رامي ربيعه، رمضان صبحي، محمود متولي، احمد فتحي، محمد مجدي قفشة،احمد الشيخ، مروان محسن ، جونيور اجاي، العربي بدر ومحمود وحيد وعلي لطفي.
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