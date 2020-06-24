شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاهد تلخص السلام بين لاعبى الأهلى فى أول مران بعد العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت التخوفات من فيروس كورونا تسيطر على المشهد الرياضى برمته داخل مصر وخارجها، ولعل أبرز مشاهد اليوم هي عودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لتدريباته الجماعية بعد توقف دام 100 يوم

ويقود الاهلي مران اليوم ديفيد سيزار المدرب العام للفريق لحين عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من بلاده حيث يقضي أجازة هناك لعدة أيام ، ويخوض الفريق المران وسط إجراءات احترازية بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع تعليمات وزارتي الشباب والرياضة والصحة، وإجراء مسحة طبية الأحد الماضي لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين والعاملين بفريق الكرة وجاءت نتيجة الجميع في الفريق سلبية ليطمأن مسئولو النادي على سلامة الجميع قبل انطلاق التدريبات والاستعداد لعودة الدوري الممتاز.