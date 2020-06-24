شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاهد تلخص السلام بين لاعبى الأهلى فى أول مران بعد العودة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت التخوفات من فيروس كورونا تسيطر على المشهد الرياضى برمته داخل مصر وخارجها، ولعل أبرز مشاهد اليوم هي عودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لتدريباته الجماعية بعد توقف دام 100 يوم
ويقود الاهلي مران اليوم ديفيد سيزار المدرب العام للفريق لحين عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من بلاده حيث يقضي أجازة هناك لعدة أيام ، ويخوض الفريق المران وسط إجراءات احترازية بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع تعليمات وزارتي الشباب والرياضة والصحة، وإجراء مسحة طبية الأحد الماضي لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين والعاملين بفريق الكرة وجاءت نتيجة الجميع في الفريق سلبية ليطمأن مسئولو النادي على سلامة الجميع قبل انطلاق التدريبات والاستعداد لعودة الدوري الممتاز.
وحرص مسئولو النادي الأهلي على "تعقيم" ملعب التتش خلال مران المجموعة الأولى الذي إنطلق صباح اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بعد غياب ما يقرب من 100 يوم بسبب فيروس "كورونا"، ورغم "تعقيم" الملعب جيداً وغرف خلع الملابس قبل إنطلاق المران إلا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة طلب بتعقيم الملعب ودكة الإحتياطي خلال المران كإجراء وقائي وإحترازي في ظل هذه الظروف.
كما عقد سيد عبدالحفيظ جلسة مطولة مع خالد محمود، طبيب الفريق، قبل وأثناء مران المجموعة الأولى، وتابع مدير الكرة مع طبيب الفريق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي حددتها اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع طبيب الفريق.
وقام الأهلي بتعقيم أدوات التدريب قبل انطلاق المران، كما تم تعقيم محيط ملعب التتش للمرة الثانية أثناء المران، الذي قاده ديفيد سيزا المدرب العام، وباقي أفراد الجهاز المعاون.
وتضم المجموعه الأولي التى خاضت مران اليوم ، كلا من ، شريف اكرامي ، علي لطفي، رامي ربيعه، رمضان صبحي محمود متولي، احمد فتحي، محمد مجدي قفشة،احمد الشيخ، مروان محسن ، جونيور اجاي، ومحمود وحيد والعربي بدر.
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