شكرا لقرائتكم خبر عن الزماك يشترط موافقة مكتوبة من كارتيرون قبل العودة للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترط مسئولو الزمالك الحصول على موافقة مكتوبة من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بالعودة للتدريبات والمشاركة فى مباريات الدورى هذا الموسم قبل إصدار القرار الرسمى، اليوم، حيث يعقد مجلس الزمالك اجتماعا اليوم مع كارتيرون فى وجود وكيله ومحمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق لمناقشة عودة الفريق للتدريبات، وكذلك المشاركة في مباريات الدوري، ولن يصدر الزمالك قراره بالعودة إلى التدريبات إلا عقب الحصول على موافقة مكتوبة من المدير الفنى حتى يكون هو المسئول عن قراره ويتحمل نتائجه حال تعرض اللاعبين لأى أضرار صحية.

فى نفس السياق قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إن مجلس إدارة النادى سيعقد اجتماعا مهما اليوم مع الفرنسي باتريس كارتيرون وشيكابالا كابتن الفريق، لاستطلاع رأيهم في إمكانية مشاركتهم في الدوري خلال الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا، وقال رئيس الزمالك: القرار الذي سيقوله كارتيرون سيتم تطبيقه لانهم هم الذين في الملعب وهم من يواجهون كورونا مباشرة في الملعب.

كما فجر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك مفاجأة قوية لجماهير الزمالك بعدما أكد أن إدارة النادى حصلت على توقيع 4 صفقات سوبر لتدعيم الفريق في الموسم المقبل، وأضاف رئيس الزمالك ان الزمالك نجح في الحصول علي توقيع 4 صفقات سوبر حتي الان مقدما وعد لجماهير الزمالك بان الصفقات الأربعة الذين تم الحصول علي توقيعهم رسميا سيكونوا مفاجأة كبرى للجميع.

كما أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ان اتحاد الكرة اصدر قرار بتغريم احمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز بـ 10 مليون جنيه لصالح الزمالك التي حصل عليها الشناوي من الزمالك لتجديد تعاقده مع الزمالك قبل انضمامه لبيراميدز ، ووجه مرتضي منصور طلب الي سالم الشمسي رئيس نادي بيراميدز بضرورة الضغط علي اللاعب لشداد الغرامة بدلا من إيقافه.