شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مران المجموعة الثانية فى الأهلي وظهور حمدى فتحى لأول مرة بعد الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق مران المجموعة الثانية بالنادي الأهلي، قبل قليل، على ملعب التتش، وسط استمرار عمليات التعقيم برش المواد المطهرة فى الهواء، وذلك بعد انتهاء مران المجموعة الأولى مباشرة، وحرص الجهاز الفنى على التحدث مع اللاعبين قبل البدء بعمليات الجرى.

وظهر حمدي فتحي في مران الفريق الأحمر لأول مرة بعد شفائه من إصابه القطع فى غضروف الركبة التى تعرض لها خلال معسكر المنتخب الأول فى نوفمبر الماضي.

وضمت المجموعة الثانية كلاً من: وليد سليمان ومحمد الشناوى وياسر إبراهيم وأليو ديانج ومحمد فخرى وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود كهربا وشادي رضوان ومحمد هاني ومصطفي شوبير ومحمد محمود وجيرالدو وبادجي وحمدي فتحي.

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واستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في الثامنة والنصف صباحاً من صباح اليوم، الأربعاء، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد غياب دام قرابة الـ100 يوم، حيث اتخذت الإدارة الحمراء قراراً بتعليق التدريبات الجماعية في 14 مارس الماضي، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا

وقرر الجهاز الفنى على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مع انطلاق مران الفريق صباح اليوم الأربعاء ، على أن تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها فى الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية في تمام العاشرة والنصف صباحاً، ووزع الجهاز الإداري الأدوات الخاصة بالتدريب على اللاعبين والتى سيتم استخدامها فى التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة فى التدريبات منذ وصوله لمقر النادي، في الوقت الذي تم التأكيد على تعقيم كافة المعدات والأدوات التى سيتم استخدامها خلال تدريبات الفريق.

وضمت المجموعة الأولى، كل من شريف شريف اكرامي ، رامي ربيعه، رمضان صبحي محمود متولي، احمد فتحي، محمد مجدي قفشة،احمد الشيخ، مروان محسن ، جونيور اجاي، العربي بدر ومحمود وحيد وعلي لطفي