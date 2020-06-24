شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى بياخد الدورى بمجهوده.. والدورى المغربى راجع والفرق جاهزة فنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن النادى الأهلى بإمكانه التتويج بالدورى بمجهوده ودون مساعدة من أحد، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت، "كل مايتكلموا عن الدورى يقولوا راجع عشان الأهلى، أيه العلاقة بين الأهلى وعودة الدورى، رؤساء الأندية بيقولوا هنغرم ملايين بسبب الأهلى، هو الأهلى ماله ولا ذنبه أن بيدور على الحق ".

وأضاف شوبير، "الدنيا اتشقلب حالها بدل ما نصفق للمجتهد ونقوله برافو بنهاجمه، الأهلى مش عايز حد يديه الدورى، الأهلى بياخد الدورى بمجهوده وبإنجازاته وسواعد لاعبيه، مش محتاج مساعدة من حد، لو فقدتوا الأمل فى التتويج بالدورى فكروا حتى تكسبوا مباراة الأهلى".

وتابع حارس الأهلى السابق، "يابشوات الدورى المغربى راجع، والأندية اللى هتقابلوها فى أفريقيا هترجع وتبقى جاهزة فنياً وبدنياً هتعملوا أيه ساعتها، الكاف قال لازم الفرق الأربعة يعملوا مسحات كورونا ويستعدوا لأنه مش هيلغى أو يأجل بطولاته".

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وعن أول مران للأهلى علق شوبير، "أرضية التتش شكلها حلو باين إنها اتجهزت صح فى فترة التوقف، ورمضان صبحى عامل نيولوك كريستيانو رونالدو، وفى تباعد ومسافات صح، فى ناس شغالة وبتفكر".

وأضاف أحمد شوبير، "أكتر حاجة كانت بتوجعنى الفترة اللى فاتت كلمة صلوا فى رحالكم، دلوقتى من حقنا نرجع المساجد، وواحدة واحدة هترجع صلاة الجمعة ولسه فى ناس بتهاجم عودة الحياة".