شكرا لقرائتكم خبر عن "عش الزوجية وعملية جراحية".. أغرب طرق نجوم الكرة لاستقبال الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصرفات غريبة استقبل بها نجوم الكرة قرار عودة بطولة الدوري العام بعد فترة تجميد دامت أربعة شهور خوفاً من تداعيات انتشار وباء كورونا الذى وضع العالم بأسره في عزل منزلى شهور طويلة ، فرغم أن الايجيبشن ليج باتت عودتها على الأبواب وبدأت الأندية إجراء مسحات كورونا تمهيداً للإنخراط في التدريبات إلا أن بعض النجوم كانت لها أراء مختلفة.

فمنذ ساعات قليلة خضع حسين الشحات، لاعب الأهلى والمنتخب الوطنى، لعملية الفتاق فى أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد الفحوصات الطبية التى خضع لها خلال الفترة الأخيرة، ليقوم الشحات بإجراء العملية قبل استئناف النشاط الكروى المقرر له خلال المرحلة المقبلة، بعد توقف دام منذ شهر مارس الماضى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وكان أمام الشحات فرصة كافية لإجراء الجراحة خلال فترة توقف الدورى حتى لايغيب عن مباريات الأهلى سواء في الدوري أو دوري الابطال الافريقى ولكن فسر اللاعب توقيت إجراء الجراحة برغبته في السفر للخارج لإجراء الجراحة هناك ولكن جاء تعليق رحلات الطيران ليجهض المحاولة وهو الأمر الغريب أيضاً لان قرار تعليق رحلات الطيران تم في مارس الماضى فلماذا انتظر الشحات كل هذا الوقت لإجراء الجراحة التي سوف تبعده عن الملاعب طيلة شهرين ليصبح غيابه عن الملاعب ستة شهور بعد قضاؤه عزل منزلى أربعة شهور كاملة مع زملاؤه.

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وجيه عبد الحكيم

وعلى نفس الوتيرة ، احتفل وجيه عبد الحكيم، صانع ألعاب الإسماعيلى والمنتخب الأولمبى، بحفل زفافه السبت الماضى رغم طول فترة توقف الدوري التي كان من الممكن أن يستغلها لإتمام مراسم زواجه مثل باقى زملائه ويحصل على إجازة طويلة بدلا من الزواج السبت والحضور للتمرين وإجراء المسحات في نفس الأسبوع .