شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خفيفة بالكرة فى أول مران للأهلي بعد التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الأهلي بعض التدريبات الخفيفة بالكرة على هامش مران اليوم، المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، فى أول تدريب للفريق الأحمر منذ توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب وباء كورونا المستجد، واستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في الثامنة والنصف صباحاً من صباح اليوم، الأربعاء، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد غياب دام قرابة الـ100 يوم، حيث اتخذت الإدارة الحمراء قراراً بتعليق التدريبات الجماعية في 14 مارس الماضي، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.



الاهلي



العربي بدر



مروان محسن

وقرر الجهاز الفنى على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مع انطلاق مران الفريق صباح اليوم الأربعاء ، على أن تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها فى الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية في تمام العاشرة والنصف صباحاً، ووزع الجهاز الإداري الأدوات الخاصة بالتدريب على اللاعبين والتى سيتم استخدامها فى التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة فى التدريبات منذ وصوله لمقر النادي، في الوقت الذي تم التأكيد على تعقيم كافة المعدات والأدوات التى سيتم استخدامها خلال تدريبات الفريق.

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وضمت المجموعة الأولى، كل من شريف شريف اكرامي ، رامي ربيعه، رمضان صبحي محمود متولي، احمد فتحي، محمد مجدي قفشة،احمد الشيخ، مروان محسن ، جونيور اجاي، العربي بدر ومحمود وحيد وعلي لطفي.