شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يحدد موعد اجتماع مجلس الزمالك لإعلان موقفه من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الحادية والعشر نصف من صباح اليوم، الأربعاء، موعداً لعقد الاجتماع الطارئ لمجلس الإدارة لمناقشة موقف النادى الأبيض بشكل نهائى بشأن عودة الدورى خلال الفترة المقبلة، على أن يشهد اجتماع مجلس الإدارة جلسة مع كارتيرون المدير الفنى للفريق وقائد الفريق الأبيض.

وقال مرتضى منصور، إن مجلس إدارة الزمالك سيعقد اجتماعه اليوم مع الفرنسى باتريس كارتيرون لاستطلاع رأيه فى إمكانية مشاركة الفريق فى الدورى خلال الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا من عدمه، وأضاف رئيس الزمالك، "القرار الذى سيقوله كارتيرون واللاعبون سيتم تطبيقه لأنهم هم الذين فى الملعب ومن يواجهون كورونا مباشرة فى الملعب".

ومن المقرر أن يحضر كارتيرون اجتماع الزمالك عقب حضوره جلسة اتحاد الكرة التى ستعقد اليوم، الأربعاء، مع المديرين الفنيين لأندية الدورى الممتاز لكرة القدم، بحضور الدكتور محمود سعد المدير الفنى للجبلاية ومسؤولى لجنة المسابقات واللجنة الطبية، لمناقشتهم حول قرار عودة الدورى ورؤيتهم لفترات الإعداد قبل استئناف الدورى يوم 25 يوليو المقبل، بناءً على تصريحات أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

فيما طلب مسئولو اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة محمد سلطان، من كل نادٍ من أندية الدورى الممتاز إرسال اسم طبيب خاص لكل فريق من أجل الاجتماع معهم ومنحهم دورات تدريبية عبر الفيديو كونفرانس عن كل ما يخص فيروس كورونا ومتابعته لحالات أفراد الفريق بالكامل وإخطار اللجنة الطبية بأى تطورات فى حال ظهور أى إصابات أو أعراض على أى فرد من أفراد الفريق. وتجهز اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تقريرا مفصلا عقب اجتماعاتها مع الاندية لعرض هذا التقرير على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويتضمن الملاحظات التى أبدتها الأندية على قرار عودة الدورى.