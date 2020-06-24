شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيكون للبدرى دور فى رسم خطة استئناف مسابقة الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساؤلات عديدة طُرحت حول غياب حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، عن مشهد رسم خطة عودة مسابقة الدورى الممتاز، بعد التوقف الطويل بسبب جائحة فيرس كورونا، حيث تشهد الساحة الرياضية فى الوقت الحالى شدا وجذبا بين الأندية المشاركة فى المسابقة، ما بين مؤيدين لعودة النشاط وآخرين رافضين للفكرة بداعى ضيق الوقت وصعوبة إنهاء الموسم وعدم استكماله، كل ذلك وسط غياب تام لـ"البدرى" عن المشهد.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، جلسة مع مدربى فرق الدورى الممتاز من أجل رسم خطة استئناف النشاط من جديد، ومناقشتهم فى الأزمات التى من المتوقع أن تواجههم فى الفترة المقبلة، وكيفية ايجاد حلول لها، ومن المقرر أن يتواجد حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة على رأس هذا الاجتماع لطرح خطته ورغبته فى المرحلة المقبلة، لتوفيق الأوضاع بما يصب فى مصلحة المنتخب الوطنى.

وترغب اللجنة الخماسية فى الاستماع إلى وجهة نظر المديرين الفنيين للأندية قبل تحديد الموعد النهائى لعودة الدورى، خاصة أنه لا يوجد موعد نهائى حتى الآن لاستئناف الدورى، حيث من المرجح استئنافه بعد إجازة عيد الأضحى المبارك .

المنتخب الوطنى مرتبط بتصفيات أمم أفريقيا 2021 والتى من المقرر أن تنطلق منافساتها فى شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل، ورغم اقتراب موعد المسابقة، إلا أن حسام البدرى لم يبدى رغبته أمام الجميع سواء باستكمال الدورى من عدمه، لاسيما أنه من الممكن أن يكون هناك تواصل غير معلن بين المدير الفنى للفراعنة وأعضاء اللجنة الخماسية من أجل رسم خطة المرحلة المقبلة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنها فى أقرب وقت، حتى تعمل الفرق الرافضة لفكرة استئناف النشاط من أجل مصلحة المنتخب وهى المصلحة الأولى من الدورى.

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فى السياق ذاته، طلب مسئولو اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة محمد سلطان، من كل نادٍ من أندية الدورى الممتاز إرسال اسم طبيب خاص لكل فريق من أجل الاجتماع معهم ومنحهم دورات تدريبية عبر الفيديو كونفرانس عن كل ما يخص فيروس كورونا ومتابعته لحالات أفراد الفريق بالكامل وإخطار اللجنة الطبية بأى تطورات فى حال ظهور أى إصابات أو أعراض على أى فرد من أفراد الفريق.

وتجهز اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تقريرا مفصلا عقب اجتماعاتها مع مع أندية الدورى الممتاز والقسم الثانى على مدار 3 أيام، تمهيداً لعرض هذا التقرير على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويتضمن الملاحظات التى أبدتها الأندية على قرار عودة الدورى يوم 25 يوليو المقبل بعد التصريحات الأخيرة لوزير الرياضة.

ويأتى على رأس هذه الملاحظات موعد عودة الدورى، حيث أبدى عدد كبير من الأندية اعتراضه على هذا الموعد وطالبوا بتأخير انطلاق المسابقة لما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، بحيث يحصل اللاعبون على فترة إعداد أطول منعا للإصابات التى من المتوقع أن تضرب اللاعبين بعد توقف الدورى لمدة 3 أشهر.

كما يتضمن تقرير اتحاد الكرة أزمة التكلفة المالية لتطبيق الاجراءات الاحترازية والطبية تمهيدا لعودة النشاط، بعدما أبدى جميع الأندية عدم القدرة على تحمل هذه التكلفة فى ظل الأزمة المالية الراهنة بسبب جائحة كورونا، ويتطرق التقرير إلى أزمة اللاعبين المحترفين فى الخارج والذين يتواجدون حاليا خارج مصر ومن الصعب عودتهم فى الوقت الحالى بسبب توقف حركة الطيران، وغيرها من الملاحظات مثل تحفظ الاندية على تحمل مسئولية أى إصابة داخل النادى بفيروس كورونا بعد عودة النشاط حيث طالبت الأندية بان تتحمل وزارة الرياضة واتحاد الكرة المسئولية، بجانب مراعاة عدم تأثر الموسم المقبل باستكمال الموسم الجارى وتسوية ديون الأندية عن الموسم الحالى.