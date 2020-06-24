قصة صور.. مروان محسن بين ثورة الجماهير ودعم المدربين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بين "نار" السويشيال ميديا و"جنة" المدربين يقضي مروان محسن مهاجم الأهلي أوقاتاً صعبة للغاية فالمهاجم الدولي ينتظر بفارغ الصبر تجديد عقده مع الأهلي ليؤكد للجميع أن النادي والمدربين يحتاجون له فعلاً رغم "ثورة" الجماهير في المدرجات وعبر منصّات التتواصل الإجتماعي التى لا ترحم مهاجم الأهلي وتنتقده آناء الليل وأطراف النهار.

لا يعلم مروان محسن ماذا يفعل ، هو يجتهد ويبذل كل ما في وسعه بدليل رضا جميع المدربين الذين تولوا تدريب الأهلي عنه بل ومدربو منتخب مصر لكن هذا لا يعجب روّاد وجماهير السويشيال ميديا التى لا تتواني في توجيه الهجوم القاسي لمهاجم الأهلي الذي بات واحداً من أهم اللاعبين في تاريخ الأهلي وربما الكرة المصرية ممن هاجمتهم الجماهير لكنهم دخلوا قلوب المدربين.