قصة صور.. مروان محسن بين ثورة الجماهير ودعم المدربين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بين "نار" السويشيال ميديا و"جنة" المدربين يقضي مروان محسن مهاجم الأهلي أوقاتاً صعبة للغاية فالمهاجم الدولي ينتظر بفارغ الصبر تجديد عقده مع الأهلي ليؤكد للجميع أن النادي والمدربين يحتاجون له فعلاً رغم "ثورة" الجماهير في المدرجات وعبر منصّات التتواصل الإجتماعي التى لا ترحم مهاجم الأهلي وتنتقده آناء الليل وأطراف النهار.
لا يعلم مروان محسن ماذا يفعل ، هو يجتهد ويبذل كل ما في وسعه بدليل رضا جميع المدربين الذين تولوا تدريب الأهلي عنه بل ومدربو منتخب مصر لكن هذا لا يعجب روّاد وجماهير السويشيال ميديا التى لا تتواني في توجيه الهجوم القاسي لمهاجم الأهلي الذي بات واحداً من أهم اللاعبين في تاريخ الأهلي وربما الكرة المصرية ممن هاجمتهم الجماهير لكنهم دخلوا قلوب المدربين.
إستمرار مروان محسن مع القلعة الحمراء بات أمراً شبه محسوما ، بعدما اتفق مسئولو النادى برئاسة محمود الخطيب مع مروان محسن على مد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقى فى عقده، حيث من المنتظر أن ينتهى عقده موسم 2023، وذلك بعد الجلسة التى جمعت اللاعب ووكيله تامر النحاس مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحمراء، وعدل الأهلى قيمة عقد مروان محسن بما يتناسب مع مجهوده مع الفريق ، حيث تم تصعيده للفئة الأولى بعد أن كان من ضمن لاعبى الفئة الثانية طوال الفترة الماضية.
ورفع سيد عبد الحفيظ تقريرا للجنة التخطيط بالأهلى للموافقة بشكل رسمى على تعديل ومد عقد مروان محسن ومن بعدها ستتم الموافقة على الأمر بشكل رسمى فى اجتماع مجلس إدارة النادى، خاصة أن طلب تمديد عقد اللاعب جاء من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.
و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب مروان محسن فى الصور التالية :
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