شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى اتفاقه مع حازم إمام على تمديد عقده "موسمين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت إدارة الكرة بنادى الزمالك، تحت إشراف أمير مرتضى، الاتفاق مع حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، حول استمراره ضمن صفوف الأبيض لمدة موسمين مقبلين، بعد عقد جلسة مع اللاعب شهدت الاتفاق حول مختلف التفاصيل التى تخص تمديد تعاقده مع النادى الأبيض الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، على أن يتم عرض كافة الأمور على مرتضى منصور رئيس النادى للحصول على موافقته ثم الحصول على توقيع اللاعب وإعلان الأمر بصورة رسمية خلال الفترة الجارية بعد إنهاء كافة الاتفاقات مع اللاعب.

وقاد المفاوضات مع حازم إمام، أمير مرتضى المشرف العام على الكرة وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ليتم الاتفاق معه حول كافة التفاصيل التى تخص تجديد تعاقده مع النادى على أن يتم عرض كافة الأمور على مرتضى منصور من أجل توقيع اللاعب للعقود ثم الإعلان عن المسألة بعدما وضع منصور التجديد لحازم إمام، أولوية، عقب تجديد عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

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فيما حدد مرتضى منصور، اليوم الأربعاء، موعدا لعقد الاجتماع الطارئ لمجلس الإدارة من أجل مناقشة النادى الأبيض بشكل نهائى لموقفه بشأن عودة الدورى خلال الفترة المقبلة، على أن يشهد اجتماع مجلس الإدارة جلسة مع كارتيرون المدير الفنى للفريق وقائد الفريق الأبيض لبحث رؤيتهم بشأن عودة التدريبات الجماعية للفريق وخوض منافسات الدورى من عدمه.

وقال مرتضى منصور، إن مجلس إدارة الزمالك سيعقد اجتماعه اليوم مع الفرنسى باتريس كارتيرون لاستطلاع رأيه فى إمكانية مشاركة الفريق فى الدورى خلال الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا من عدمه.

وتابع رئيس الزمالك، "القرار الذى سيقوله كارتيرون واللاعبين سيتم تطبيقه لأنهم هم الذين فى الملعب وهم من يواجهون كورونا مباشرة فى الملعب".