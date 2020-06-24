شكرا لقرائتكم خبر عن مؤقتة الطائرة تقترح إعلان خطة عودة الدورى فى مؤتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقترح اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة إعلان خطة عودة نشاط الدورى الممتاز فى مؤتمر صحفى، بعد بحث تصورات الأندية بشأن مقترحات عودة النشاط، التى أدلى بها ممثلو الأندية فى اجتماع الأحد الماضى قبل صدور القرار النهائى، ويدرس مسئولو اللجنة المؤقتة تداعيات جميع التصورات من أجل عدم تعارض التصورات مع إنطلاق موسم جديد.

وتعقد اللجنة المؤقتة للكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى اجتماعا لمجلس الإدارة اليوم الأربعاء لمناقشة تصورات الأندية.

وشهد اجتماع الأحد تضارب فى المقترحات وأبرزها ثبات الزمالك على موقف عدم عودة النشاط فى الفترة الحالية على صعيد أى لعبة، بينما اقترح محمد مصيلحي المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلى استئناف الدورى لاستكماله يوم 4 سبتمبر المقبل على ان ينتهى يوم 25 من نفس الشهر، وذلك فى اجتماع اللجنة المؤقتة للعبة مع ممثلو الأندية لمناقشة تصورات عودة النشاط، وأكد مصيلحي أنه يتبقى له 8 مباريات ضمنهم مباراتين مؤجلتين، حيث اقترح لعب احدهما يوم 31 أغسطس و الأخرى 14 سبتمبر على أن ينتهى كأس مصر يوم 3 أكتوبر.

واقتصر اجتماع الأندية على سماع تصورات ممثلي الأندية فقط لدراسة الأمر بعد السماع لمندوبى الأندية حول أرائهم بشأن تطبيق الإجراءات وشرحها قبل عودة النشاط و كيفية عودة المسابقة قبل الإعلان الرسمي عن نظام العودة.

Advertisements