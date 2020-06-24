شكرا لقرائتكم خبر عن أرضية التتش تلفت الأنظار في مران الأهلي الأول بعد توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفتت أرضية ملعب التتش، الخاص بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأنظار خلال أول مران للاعبين منذ توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وظهرت أرضية الملعب فى حالة جيدة بعدما تعرض ملعب التتش للكثير من الانتقادات والاتهامات بالتسبب في إصابة اللاعبين خلال المواسم الأخيرة.



الاهلي



الجهاز الفني



مران الاهلي

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انتعشت أرضية ملعب الأهلي خلال فترة التوقف الطويلة قبل أن تستضيف مران اليوم، بعد غياب دام قرابة الـ100 يوم، حيث اتخذت الإدارة الحمراء قراراً بتعليق التدريبات الجماعية في 14 مارس الماضي، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

وقرر الجهاز الفنى على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مع انطلاق مران الفريق صباح اليوم الأربعاء ، على أن تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها فى الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية في تمام العاشرة والنصف صباحاً، ووزع الجهاز الإداري الأدوات الخاصة بالتدريب على اللاعبين والتى سيتم استخدامها فى التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة فى التدريبات منذ وصوله لمقر النادي، في الوقت الذي تم التأكيد على تعقيم كافة المعدات والأدوات التى سيتم استخدامها خلال تدريبات الفريق.

وضمت المجموعة الأولى، كل من شريف شريف اكرامي ، رامي ربيعه، رمضان صبحي محمود متولي، احمد فتحي، محمد مجدي قفشة،احمد الشيخ، مروان محسن ، جونيور اجاي، العربي بدر ومحمود وحيد وعلي لطفي.