الامارات | القبض على لاعب مصري بتهمة الشروع في القتل

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شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على لاعب مصري بتهمة الشروع في القتل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال اللواء محمود المر المدير التنفيذي لنادي المصري البورسعيدي، إن محمود حمد لاعب الفريق الأول المنافس في الدوري الممتاز لكرة القدم، جرى القبض عليه في قضية شروع في قتل، وذلك بالقرب من محل إقامته في الإسماعيلية.
وقال اللواء محمود المر في تصريحات لقناة "النهار" التليفزيونية :"اللاعبون في أجازة ونحن علمنا بالأمر من وسائل الإعلام ونتابع موقف اللاعب وتأكدنا من القبض عليه".
وأضاف :"حسب ما علمنا، دخل اللاعب في مشاجرة بالقرب من منزله، لكن اللاعبين في إجازة حاليا ولسنا مسؤولين عن هذا التصرف من جانب اللاعب".
وأوضح :"لو ثبتت القضية ضد اللاعب، سيتم إصدار قرار فوري ضده من قبل مجلس إدارة النادي."
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