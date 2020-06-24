الامارات | الكشف عن "محمد صلاح الصغير".. مصري جديد في ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن "محمد صلاح الصغير".. مصري جديد في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام مصرية عن لاعب جديد يلعب ضمن فرق المراحل السنية في ليفربول ويدعى كريم سامح مولود في انجلترا من أبوين مصريين (يحمل الجنسيتين الإنجليزية والمصرية)، ويرغب في استكمال مسيرة محمد صلاح في الفريق الأول لـ"الريدز" خصوصاً أن اللاعب الصغير يشبه صلاح في طريقة اللعب وحتى في قصة شعره.

وقال اللاعب الناشئ كريم سامح في تصريحات لموقع “صدى البلد” المصري: "أتمنى تصعيدي للفريق الأول لليفربول، واستكمال النجاحات التي يحققها محمد صلاح حاليا مع الريدز.. بالنسبة لي محمد صلاح هو مثلي الأعلي، بعض أصدقائي يطلقون علي (صلاح الصغير)، بسبب طريقة لعبي التي تشبه طريقة لعب محمد صلاح، وأيضا، بسبب قصة شعري التي تشبه قصة شعره".

وأضاف اللاعب الناشئ: "لم تتح لي الفرصة حتى الآن للتحدث مع محمد صلاح، رأيته أكثر من مرة في ملعب الأنفيلد، لكننا لم نتحدث، بسبب تركيزي الدائم خلال المباريات”.

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وكشف اللاعب الصغير عن أمنيته بأن يمثل منتخب مصر مستقبلاً وأن يحقق معه العديد من الانجازات.

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