الامارات | مرتضى منصور لوزير الرياضة المصري: أستطيع رفع دعوى في المحكمة.. وألغي قرارك

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لوزير الرياضة المصري: أستطيع رفع دعوى في المحكمة.. وألغي قرارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت ردود الأفعال في الشارع المصري على قرار عودة النشاط الرياضي واستئناف الدوري، خصوصاً بعد أن رفض 14 نادياً استكمال البطولة يتقدمهم الزمالك الذي بدا غاضباً من القرار على الرغم من أنه اول من سينفذه، على حد تعبيره.

وقال رئيس الزمالك في تصريح لقناة الزمالك: "أنا أول من أؤيد قرارات الدولة المصرية رغم معارضتي عودة الدوري، ومع أحترامي لوزير الشباب والرياضة، لست الوحيد الذي يعارض عودة الدوري، بل 14 ناديًا، ليس لدي مانع يا رئيس الوزراء، لقد أرسل لي أشرف صبحي (وزير الشباب والرياضة) الخطاب، ومن يصدر القرار يتحمل تبعاته هذا لا يغضب أحدًا سأنفذ.. قرارات الدولة فوق رأسي وتحت أمركم، رغم أنني أستطيع رفع دعوى في محكمة القضاء الإداري وألغي قرارك لأنك لم تسمعنا".

وتابع: "سأجتمع مع كارتيرون وقائد الفريق، وما سيقولانه بشأن خوض مباريات الدوري سأنفذه، إذا قال لي لا يمكنني اللعب لن نشارك، لأنهم هم من سيكونوا في المعركة مع الكورونا، هل يمكنني إجبار أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي على اللعب إذا رفضا خوفًا من الإصابة بفيروس كورنا من أجل ان يفوز الأهلي بالدوري".

وأضاف رئيس الزمالك في تعليق على حديث المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء: "القرار من الدولة، لم يقل استكمال الدوري بل هو استئناف النشاط، وما قاله المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء غير صحيح، القرار من الدولة ليس استكمال الدوري ولكن القرار هو عودة النشاط وقال ذلك لأنه أهلاوي".

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