شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته بمران بدني قوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة بدنية مطولة تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام، وأفراد الجهاز المعاون، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز.

واشتمل مران الفريق على الجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات البدنية، لرفع معدل اللياقة، بعد فترة توقف للنشاط الرياضي تجاوزت ثلاثة أشهر.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، انطلق مران الفريق في الثامنة والنصف صباحًا على ملعب التتش، وبدأ المران بمحاضرة نظرية شرح خلالها ديفيد سيزا، المدرب العام، البرنامج التدريبي.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، وانطلق مران المجموعة الأولى في الثامنة والنصف، فيما بدأ مران المجموعة الثانية في العاشرة صباحًا.