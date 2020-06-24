شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته بمران بدني قوي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة بدنية مطولة تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام، وأفراد الجهاز المعاون، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز.
واشتمل مران الفريق على الجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات البدنية، لرفع معدل اللياقة، بعد فترة توقف للنشاط الرياضي تجاوزت ثلاثة أشهر.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي، انطلق مران الفريق في الثامنة والنصف صباحًا على ملعب التتش، وبدأ المران بمحاضرة نظرية شرح خلالها ديفيد سيزا، المدرب العام، البرنامج التدريبي.
وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، وانطلق مران المجموعة الأولى في الثامنة والنصف، فيما بدأ مران المجموعة الثانية في العاشرة صباحًا.
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