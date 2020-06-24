شكرا لقرائتكم كاف يستعيد ذكرى وصول الحضرى إلى نهائى "كان 2017" بهذا الفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعادت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر تطبيق تيك توك، جانبا من احتفال عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق بالوصول للمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 التى أقيمت بالجابون، ونشرت صفحة الكاف جانبا من رقص الفراعنة داخل غرفة خلع الملابس مع الحضرى عقب الفوز على بوركينا فاسو 3/4 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1-1 ليتأهل للمباراة النهائية، والتى خسرها الفراعنة أمام الكاميرون بنتيجة 2/1، وعجزوا عن تحقيق اللقب الثامن لهم فى تاريخ مشاركاتهم بالبطولة، فى الوقت الذى استعاد فيه الأسد الكاميرونى هيبته بالقارة السمراء، محققًا اللقب الأول له منذ 15 عامًا.

ففى 2 فبراير 2017 تأهل منتخب مصر لنهائى كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها الجابون عقب مباراة ماراثونية بطلها الأول عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب الوطنى السابق الذى لعب دور البطولة فى ركلات الترجيح التى أهدت الفراعنة تأشيرة الوصول لنهائى البطولة التى خسر لقبها فى النهاية أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف .

انتهت مباراة مصر وبوركينا فاسو التى جمعتهما على ملعب لاميتى بالعاصمة الجابونية ليبرفيل، ضمن مشاركتهما بالدور نصف النهائى لبطولة الأمم الأفريقية 2017، بفوز الفراعنة بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح، فى مباراة مثيرة وغنية بالأحداث الدراماتيكية .

نجح محمد صلاح فى إحراز هدف التقدم للفراعنة فى الدقيقة 66 من عمر اللقاء بعد استلام تمريرة سحرية من كهربا على حدود منطقة الجزاء، وسددها فى المقص على يمين حارس الخيول، وجاء الهدف على عكس سير المباراة بعدما كانت السيطرة بالكامل للمنتخب البوركينى.

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نجح المنتخب البوركينى فى العودة سريعا للقاء وإحراز هدف التعادل فى الدقيقة 72 عن طريق بانسى، بعد استلامه عرضية داخل منطقة الجزاء وسددها بيمناه على يمين الحضرى.

لجأ المنتخبان إلى ركلات الحظ الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلى والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابى 1/1، لحسم المتأهل إلى الدور النهائى والتى حسمها الفراعنة بعد الفوز بنتيجة 4/3، وسدد للمنتخب المصرى كلا من عبد الله السعيد "أضاع"، ورمضان صبحى وأحمد حجازى ومحمد صلاح وعمرو وردة، فيما تصدى الحضرى لركلتى جزاء ووضع مصر فى المباراة النهائية.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب ثم غانا برصيد 4 ألقاب ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية فى عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.