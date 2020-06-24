شكرا لقرائتكم فى موسم تألق رمضان صبحى.. الأهلى يحصد اللقب 38 للدورى العام 2016 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 24 يونيو 2016 ، حصد النادى الأهلى اللقب رقم 38 فى تاريخ القلعة الحمراء من بطولة الدورى العام، بعد أن غاب الدرع عن الجزيرة لمدة عام واحد بعد أن استحوذ عليه الزمالك فى موسم 2015 ، الأهلى فاز على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، ليوسع الفريق الأحمر الفارق فى النقاط بينه وبين الزمالك أقرب ملاحقيه إلى سبع نقاط كاملة قبل نهاية المسابقة بأسبوعين، ليتوج الأهلى رسميًا باللقب المحلى بعد الوصول إلى النقطة 74.

رمضان صبحى، ووليد سليمان، كانا أصحاب الانتصار الأبرز على الدراويش بعد أن سجل الثنائى هدفى الفوز قبل أن يقلص الغانى إيمانويل بناهينى الفارق فى الدقيقة 18 من عمر المباراة ، وقاد الاهلى لهذا اللقب الهولندى مارتن يول المدير الفني وقتها للقلعة الحمراء.

وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

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وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.