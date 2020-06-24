شكرا لقرائتكم أمير عبد العزيز يرافق "كارتيرون" فى اجتماع مدربى الأندية مع الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت إدارة الكرة بنادى الزمالك تحت إشراف أمير مرتضى منصور بالتنسيق مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادى، على حضور الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق لنقل وجهة نظره الفنية فى اجتماع مدربى الأندية اليوم، بشأن رؤيتهم للمرحلة المقبلة الخاصة بعودة المنافسات الكروية، على أن يحضر برفقة كارتيرون، أمير عبد العزيز المدرب المساعد للفريق الأبيض.

ومن المقرر أن ينتهى كارتيرون من اجتماع مدربى الأندية ثم سيتوجه إلى منزل مرتضى منصور من أجل حضور اجتماع مجلس إدارة نادى الزمالك وذلك للحصول على رأيه النهائى بشأن عودة التدريبات الجماعية من عدمه والحصول على موافقة كتابية منه بشأن تلك المسألة عقب انتهائه من اجتماع مدربى الأندية مع اتحاد الكرة.

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وتعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة اجتماعا اليوم الأربعاء، مع المديرين الفنيين لأندية الدورى الممتاز لكرة القدم، بحضور الدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية ومسؤولي لجنة المسابقات واللجنة الطبية ، لمناقشتهم حول قرار عودة الدورى ورؤيتهم لفترات الإعداد قبل استئناف الدورى يوم 25 يوليو المقبل، بناءً على تصريحات أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

فيما طلب مسئولو اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة محمد سلطان، من كل نادٍ من أندية الدورى الممتاز إرسال اسم طبيب خاص لكل فريق من أجل الاجتماع معهم ومنحهم دورات تدريبية عبر الفيديو كونفرانس عن كل ما يخص فيروس كورونا ومتابعته لحالات أفراد الفريق بالكامل وإخطار اللجنة الطبية بأى تطورات فى حال ظهور أى إصابات أو أعراض على أى فرد من أفراد الفريق. وتجهز اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تقريرا مفصلا عقب اجتماعاتها مع الاندية لعرض هذا التقرير على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويتضمن الملاحظات التى أبدتها الأندية على قرار عودة الدورى.

وأعلن اتحاد الكرة ظهور نتيجة المسحات التي أجراها لاعبو أندية الأهلى والانتاج الحربي والطلائع وحرس الحدود ووادي دجلة، وجاءت النتيجة سلبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي أجرت المسحة، ومنح اتحاد الكرة الضوء الأخضر لهذه الأندية للعودة للتدريبات الجماعية استعدادا لعودة الدورى.