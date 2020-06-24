شكرا لقرائتكم اتحاد تنس الطاولة يعلن انطلاق المسابقات أول أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور انطلاق المسابقات فى الأول من شهر أغسطس القادم ، مع انطلاق الدورات لمجمعة ، و استكمال نشاط الموسم و الدوريات ، و كشف معتزعاشور رئيس الاتحاد أن الطاولة من الألعاب المتوسطة التلامس، لذلك سيكون انطلاق مسابقاتها أول أغسطس، على أن يتم استكال نشاط الموسم ، في ظل ما يحدث من تطورات لفيروس كورونا ، وإن لم يجد جديد ، خاصة وأن الاتحاد لن يغامر بلاعبيه أو مدربيه أو الاداريين و كل عناصر اللعبة ، قائلا: اللاعبين ثروة قومية مش هنغامر بيهم ".

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كان اتحاد تنس الطاولة أرسل خطابا الى اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية برئاسة حسن كمال لتعديل اللعبة في تصنيف الأنشطة والألعاب وفقا لدرجة التلامس في أكواد الدليل الإرشادى للاتحادات الرياضية ، وكشف معتز عاشور أن تنس الطاولة جاءت في كود الاتحادات الرياضية الخاص بالدليل الإرشادى وضوابط عودة النشاط الرياضى بالاتحادات ، ضمن الألعاب متوسطة التلامس ، رغم أنها لعبة غير تلامسية ، فتمت مخاطبة اللجنة الطبية لتعديل تصنيف اللعبة في كود الاتحادات الرياضية .

وأعلن مسئولى الاتحاد أن قرار عودة النشاط الرياضى قرار موفق رغم زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، لكن الاتحاد سيكمل مسابقاته، ونشاطه، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية بكل شدة ،خاصة وأن الحالة النفسية للاعبين والمدربين ساءت خلال الفترة الأخيرة بسبب زيادة أعداد المصابين، لذلك سيكون عودة النشاط فرصة لتغيير حالتهم النفسية، قائلا: "سننفذ التعليمات والإجراءات الاحترازية بكل شدة"