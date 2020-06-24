شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ يجتمع مع الجهاز المعاون على هامش أول مران للأهلى بعد توقف كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على الحديث مع الجهاز المعاون على هامش المران المقام حاليا على ملعب التتش، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين أفراد الجهاز للترتيب للمرحلة المقبلة.
كما حرص خالد محمود، طبيب الفريق، على الحديث مع العاملين في جهاز الكرة فور وصوله إلى مقر النادي بالجزيرة، للتأكيد على الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم اتباعها قبل استئناف المران، بعد فترة من التوقف نتيجة لتفشي فيروس كورونا.
كما حرص طبيب الأهلي أيضا على التحدث مع العاملين للاطمئنان على كافة الترتيبات، واتباع الإجراءات الاحترازية، مع التشديد على توافر المطهرات وأدوات التعقيم بمحيط الملعب والتباعد وطريقة التعامل خلال المران.
انطلق صباح اليوم أول مران لفريق الأهلي في "زمن كورونا"، حيث بدأ أول مران على ملعب التتش بعد غياب ما يزيد عن المائة يوم بسبب "جائحة" كورونا، ويتدرب الأهلي اليوم تزامناً مع قرار رئيس مجلس الوزارء بعودة النشاط الرياضي والمنافسات الكروية ليبدأ المارد الأحمر رحلة التدريبات استعداداً للمشاركة في بطولة الدوري.
ويقود مران الاهلي اليوم ديفيد سيزار المدرب العام للفريق لحين عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من بلاده حيث يقضي أجازة هناك لعدة أيام ، ويخوض الفريق المران وسط إجراءات إحترازية بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع تعليمات وزارتي الشباب والرياضة والصحة، وإجراء مسحة طبية الأحد الماضي لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين والعاملين بفريق الكرة وجاءت نتيجة الجميع في الفريق سلبية ليطمأن مسئولو النادي على سلامة الجميع قبل انطلاق التدريبات والاستعداد لعودة الدوري الممتاز.
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