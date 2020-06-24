شكرا لقرائتكم سلام لاعبى الاهلى فى زمن كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازالت التخوفات من فيروس كورونا مسيطرة على المشهد الرياضى برمته داخل مصر وخارجها ولعل أبرز مشاهد اليوم هي عودة النادي الاهلى لتدريباته الجماعية بعد توقف دام 100 يوم

سلام كورونا .. كانت أحد المشاهد البارزة في مران الفريق بين جونيور اجاي ومجدي افشه صانع ألعاب الفريق

ويتدرب الاهلي تزامناً مع قرار رئيس مجلس الوزارء بعودة النشاط الرياضي والمنافسات الكروية ليبدأ المارد الأحمر رحلة التدريبات إستعداداً للمشاركة في بطولة الدوري.



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الإجراءات الاحترازيه لازالت هي الشغل الشاغل للأجهزة الفنية حيث الابتعاد عن المصحافة والاختلاط الزائد في المران لتظهر صور المران اليوم مختلفة عن العديد من المشاهد السابق للفريق

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وقرر الجهاز الفني تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مع انطلاق مران اليوم حيث تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها في الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية.

وجرت خلال الساعات الماضية اتصالات تنسيقية بين أفراد الجهاز الفني، للترتيب لعودة الفريق إلى التدريبات ووضع البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.