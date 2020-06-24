شكرا لقرائتكم شوبير :الاهلى بياخد الدوري بمجهوده ..وبقول للبشوات الدوري المغربى راجع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى منتخب مصر الاسبق أن النادى الاهلى بإمكانه التتويج بالدوري بمجهوده وبدون مساعدة من أحد ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت : " كل مايتكلموا عن الدوري يقولوا راجع عشان الاهلى ، ايه العلاقة بين الاهلى وعودة الدوري ، رؤساء الاندية بيقولوا هنغرم ملايين بسبب الاهلى ، هو الأهلى ماله ولا ذنبه أن بيدور على الحق ".

ويضيف شوبير : "الدنيا إتشقلب حالها بدل ما نصقف للمجتهد ونقوله برافو بنهاجمه ، الاهلى مش عايز حد يديه الدوري ، الاهلى بياخد الدوري بمجهوده وبإنجازاته وسواعد لاعبيه ، مش محتاج مساعدة من حد ، لو فقدتوا الامل فى التتويج بالدورى فكروا حتى تكسبوا مباراة الاهلى".

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وتابع حارس الاهلى الاسبق : " يابشوات الدوري المغربى راجع ، والأندية اللى هتقابلوها فى أفريقيا هترجع وتبقى جاهزة فنياً وبدنياً هتعملوا ايه ساعتها ، الكاف قال لازم الفرق الاربعة يعملوا مسحات كورونا ويستعدوا لانه مش هيلغى أو يأجل بطولاته".

وعن أول مران للأهلى علق شوبير: "أرضية التتش شكلها حلو باين انها اتجهزت صح فى فترة التوقف ورمضان صبحى عامل نيولوك كريستيانو رونالدو ، وفى تباعد ومسافات صح ، فى ناس شغالة وبتفكر".

وقال أحمد شوبيرعبر برنامجه : " أكتر حاجة كانت بتوجعنى الفترة اللى فاتت كلمة صلوا فى رحالكم ، دلوقتى من حقنا نرجع المساجد ، وواحدة واحدة هترجع صلاة الجمعة ولسه فى ناس بتهاجم عودة الحياة".