شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بالدورى السادس فى ليلة تألق نبيل محمود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 24 يونيو 1988، توج الزمالك بطلا للدورى للمرة السادسة فى تاريخه، بعد فوزه على الأهلى فى مباراة القمة رقم "62" التى أقيمت بدون مشاركة الدوليين بهدفين مقابل هدف، ليتوج الزمالك بطلا للمسابقة بفارق الأهداف عن الأهلى بعد أن تساوى الفريقان فى عدد النقاط برصيد "53" نقطة ضمن فاعليات الأسبوع الأخير من المسابقة ، تقدم شمس حامد للأهلى فى الدقيقة "22"، وتعادل أحمد الشاذلى قبل نهاية الشوط الأول، وفى الشوط الثانى أضاف نبيل محمود هدف البطولة فى الدقيقة "53" فى شباك إكرامى.

تشكيل الزمالك فى هذه المباراة كان مكونا من: أيمن طاهر، بدر حامد، إبراهيم يوسف، نبيل محمود، أحمد رمزى، رضا عبدالعال (محمد جنيدى)، حمادة عبداللطيف، محمد حلمى، هشام إبراهيم، أحمد الشاذلى ( زكريا ناصف)، طارق يحيى.

تشكيل الأهلى: إكرامى الشحات (ثابت البطل)، علاء عبدالصادق، محمود صالح، هانى رمزى، محمد سعد، أسامة عرابى، حمدى أبو راضى، بدر رجب، محمد عبدالجليل، شمس حامد (عادل عبدالرحمن)، حمادة المصرى.

أدار المباراة الحكم جوزيه ماريا، وأشهر البطاقة الحمراء للظهير علاء عبد الصادق فى بداية الشوط الثانى.

وعلى المستوى المحلى، فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة.

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وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

فاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى عُقدت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الإتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

على مستوى العالم العربى، فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.

وعلى المستوى الأفريقى تمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمره الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالاً فاز الزمالك طوال تاريخه بـ76 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزًا بالبطولات فى الوطن العربى.