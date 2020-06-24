شكرا لقرائتكم للمرة الثانية.. تعقيم التتش خلال مران الأهلي وجلسة بين عبدالحفيظ وطبيب الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو النادي الأهلي على "تعقيم" ملعب التتش خلال مران المجموعة الأولى الذي إنطلق صباح اليوم ، الأربعاء، على ملعب التتش بعد غياب ما يقرب من 100 يوماً بسبب فيروس "كورونا"، ورغم "تعقيم" الملعب جيداً وغرف خلع الملابس قبل إنطلاق المران إلا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة طلب بتعقيم الملعب ودكة الإحتياطي خلال المران كإجراء وقائي وإحترازي في ظل هذه الظروف.



تعقيم الاهلى



تعقيم الأهلى

كما عقد سيد عبدالحفيظ، جلسة مطولة مع خالد محمود، طبيب الفريق، قبل وأثناء مران المجموعة الأولى ، وتابع مدير الكرة مع طبيب الفريق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي حددتها اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع طبيب الفريق.

وقام الأهلي بتعقيم أدوات التدريب قبل انطلاق المران، كما تم تعقيم محيط ملعب التتش للمرة الثانية أثناء المران، الذي قاده ديفيد سيزا المدرب العام، وباقي أفراد الجهاز المعاون.

وتضم المجموعه الأولي التى خاضت مران اليوم ، كلا من ، شريف اكرامي ، علي لطفي، رامي ربيعه، رمضان صبحي محمود متولي، احمد فتحي، محمد مجدي قفشة،احمد الشيخ، مروان محسن ، جونيور اجاي، ومحمود وحيد والعربي بدر.

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وبدأ الاهلي مران اليوم وسط إجراءات إحترازية بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع تعليمات وزارتي الشباب والرياضة والصحة، وإجراء مسحة طبية الأحد الماضي لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين والعاملين بفريق الكرة وجاءت نتيجة الجميع في الفريق سلبية ليطمأن مسئولو النادي على سلامة الجميع قبل انطلاق التدريبات والاستعداد لعودة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مع انطلاق مران اليوم حيث بدأت المجموعة الأولى تدريباتها في الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية.

وقام الجهاز الإداري مؤخراً بتوزيع الأدوات الخاصة بكل لاعب والتي تم استخدامها في التدريبات،وجرت خلال الساعات الماضية اتصالات تنسيقية بين أفراد الجهاز الفني، وحرص سيد عبد الحفيظ على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتم تقسيم العاملين بفريق الكرة إلى مجموعتين والتأكيد على تعقيم كافة المعدات والأدوات التي سيتم استخدامها خلال تدريبات الفريق.