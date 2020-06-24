شكرا لقرائتكم اللى فيه داء.. صالح جمعة يحضر متأخراً في أول مران للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر صالح جمعة لاعب الأهلي منذ قليل مقر النادي بعد إنطلاق مران المجموعة الثانية من اللاعبين بما يقرب من 45 دقيقة وذلك في اليوم الأول لعودة تدريبات الفريق بعد فترة تجميد تزيد على الـ100 يوم بسبب إنتشار فيروس "كورونا" .

فيما واصل حمدي فتحي لاعب الفريق واصل تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم علي هامش مران المجموعة الثانية التي تخوض مرانها حاليا علي ملعب التتش وأدي اللاعب تدريبات الجري حول الملعب في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من أثار جراحة غضروف الركبة.

كما واصل محمد محمود لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من جراحة الرباط الصليبي وتواجد محمد محمود في تدريبات المجموعة الثانية التتش بالجزيرة.

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وإستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ىملعب التتش بعد فترة طويلة من الغياب بسبب إنتشار فيروس "كورونا"، استعدادًا لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز وخاض الفريق التدريبات على مجموعتين ، حيث بدأت الأولى مرانها في الثامنة والنصف صباحاً فيما بدأت الثانية المران منذ قليل ، بعد اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية وتم استئناف المران وفقا للقرارات والتعليمات التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة.

وضمّت المجموعه الأولي التى خاضت مران اليوم ، كلا من ، شريف اكرامي ، علي لطفي، رامي ربيعه، رمضان صبحي محمود متولي، احمد فتحي، محمد مجدي قفشة،احمد الشيخ، مروان محسن ، جونيور اجاي، ومحمود وحيد والعربي بدر.

فيما ضمّت المجموعة الثانية كلا من وليد سليمان ومحمد الشناوي وياسر إبراهيم وأليو ديانج ومحمد فخري وايمن أشرف وعلي معلول ومحمود كهربا وشادي رضوان ومحمد هاني ومصطفي شوبير وحمدي فتحي وجيرالدو وأليو بادجي وحمدي فتحي ومحمد محمود.